معتز عبدالفتاح يكشف سيناريوهات اغتيال إسماعيل هنية في إيران- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نفى الإعلامي معتز عبدالفتاح، المزاعم التي تشير إلى تورط إيران في اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موضحًا أن هنية حليف إيران واغتياله تسبب في حرج شديد للدولة الإيرانية وقدرتها على حماية حلفائها.

ورجح عبدالفتاح، خلال برنامجه "استراتيجيا"، عبر قناة "المشهد"، وجود أطراف غير رسمية داخل إيران قد ساهمت في تسهيل عملية استهداف إسماعيل هنية، مشيرًا إلى وجود طائفة كبيرة من المعارضين في الداخل الإيراني لنظام حكم الملالي ويتعاونون مع أعداء هذا النظام على أمل الخلاص منه.

ولفت الإعلامي معتز عبدالفتاح، إلى أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قد كشف أن أعلى مسؤول في البلاد لمكافحة التجسس كان جاسوسًا لإسرائيل.

واستبعد عبدالفتاح أن يكون الصاروخ الذي استهدف هنية، قد انطلق من سفينة أو غواصة بالخليج العربي أو من المناطق الكردية بالعراق والمخترقة من المخابرات الإسرائيلية، مرجحًا أن يكون الضاروخ قد أطلق من الأراضي الإيرانية نظرًا لحجمه الصغير نسبيًا والمحدد بدقة، وقد يكون موجهًا عبر الأقمار الصناعية.

كما استبعد أن تتحول المنطقة لحرب أوسع نطاقًا، لأن إيران أمامها سنة واحدة لإنتاج القنبلة النووية وحين إذ قد تنشر بعض رؤوسها النووية على أذرعها في المنطقة فتحقق ردعًا لإسرائيل.