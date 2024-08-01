شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مخاطر اعقاب السجائر .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 01 أغسطس 2024 08:21 م
وقالت وزارة الصحة والسكان: تحتوي الأعقاب على مواد بلاستيكية دقيقة تعرف بألياف أسيتات السليلوز تتحلل تلك الأعقاب وتطلق تلك المواد البلاستيكية والعديد من المواد الكيميائية لتؤثر على المنظومة البيئية
وتابعت: المواد الكيميائية في نفايات السجائر تتسرب إلى أجسام الكائنات الحية، وتتسبب في وفاة الطيور والأسماك والثدييات والنباتات والزواحف
واستكملت : تدخل هذه المواد المجهرية في سلسلتنا الغذائية وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحة الإنسان، قد تشمل تغييرات في الجينات وفي نمو الدماغ ومعدلات التنفس وغيرها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز