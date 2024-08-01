مصطفى بكري: الحكومة ليس لديها ما تخفيه عن الرأي العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة المصرية تعمل بشفافية ووضوح، حيث قدم رئيس الوزراء صورة شاملة للوضع الحالي للاقتصاد المصري والملفات المهمة الأخرى للصحفيين والإعلاميين.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية صدى البلد أكد بكري أن رئيس الوزراء أظهر صراحة وصدق في عرضه لحقيقة الأمور، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم والذي يعد مؤشرا إيجابيا لتحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.

وأضاف مقدم "حقائق وأسرار" أن رئيس الوزراء تناول ملف الخسائر في قناة السويس، ووعد باتخاذ إجراءات تضمن تطبيق "فقه الأولويات" للحفاظ على حقوق الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وأكمل بكري، أن رئيس الوزراء بشر المصريين بتجاوز الفترة الأصعب التى مرت بها مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي مع التركيز على أن يظل التضخم فى المسار التنازلي، كما تحدث عن الاحتياطي النقدي وخفض حجم الدين.

كما أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى إعلان السعودية عزمها تحويل ودائعها الموجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، الأمر الذي يعكس العلاقة المتينة والدعم المستمر الذي تقدمه السعودية لمصر.