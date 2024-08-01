مصطفى بكري: مصر تجاوزت الفترة الأصعب من تحديات الملف الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

استعرض الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" اللقاء الأخير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برؤساء تحرير الصحف والإعلامين الكبار يوم الثلاثاء الماضي، وسلط الضوء على النهج الجديد الذي تتبناه الحكومة في تعاملها مع الإعلام والصحافة.

وعلق بكري على كلمة رئيس الوزراء التي وصفها بأنها كانت صريحة وشاملة، وأكد فيها على أهمية دور الإعلام في عرض الحقائق للرأي العام دون تزييف أو تحريف، وضرورة التواصل الدائم والشفاف بين الحكومة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف بكري أن مدبولي ناقش الزيادة في أسعار المواد البترولية وتأثيرها على ميزانية الدولة، حيث تتحمل الدولة دعمًا يصل إلى 450 مليون جنيه يوميًا لتكاليف تلك المنتجات، إضافة إلى المبالغ المخصصة للاستيراد بالعملة الأجنبية.

وبينما أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتجاوز الفترة الأصعب بخصوص الملف الاقتصادي، فقد ركز على بقاء معدلات التضخم في المسار التنازلي، وكذلك نمو احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض نسبة الدين العام.

وعلاوة على ذلك، أوضح مدبولي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تراجع إيرادات قناة السويس من 800 مليون دولار شهريًا إلى 300 مليون فقط، مع جهود الحكومة الرامية إلى تعافي هذا القطاع الحيوي ليصل إلى معدله الطبيعي بنهاية العام المالي الحالي.