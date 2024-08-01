حدث في 8ساعات| خطة لزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي.. والأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة أبرزها، توجيه محافظ الجيزة بسرعة فحص طلبات التصالح، كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة جديدة.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

محافظ الجيزة يوجه بسرعة فحص طلبات التصالح.. ورصد التزام سيارات السرفيس بالتعريفات

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مركز ومدينة العياط للمرور على أعمال التطوير الجارية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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رئيس البحوث الفلكية يبحث مع وفد صيني إرسال تلسكوبات الرصد البصرى

استقبل الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والدكتور أحمد غيطاس نائب رئيس المعهد للعلاقات العلمية والدكتور مكرم إبراهيم نقطة التواصل مع الجانب الصيني والمشرف على التعاون من الجانب المصري، لين اكسن (Lin Xin) نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية الى جمهورية مصر العربية.

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رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ بشأن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية.

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الأسعار والنواقص.. ماذا قال رئيس هيئة الدواء عن توفير الأدوية؟

عقد، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولًا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق.

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مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد.

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سحب رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الهئية لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار تأثر البلاد بالأجواء الحارة الرطبة، وتسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

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واضع دستور 1923.. "الثقافة" تتسلم مكتبة حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق يحيى باشا إبراهيم

تسلمت وزارة الثقافة، المكتبة الخاصة للسيدة مرفت أحمد يحيى، حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق يحيى باشا إبراهيم، الذي وضع دستور 1923.

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بعد حريق العتبة.. توجيهات عاجلة من وزير العمل بشأن مواجهة الحوادث

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة وزير العمل، ويضم في عضويته مُمثلين عن وزارات وجهات ذات صلة وأصحاب أعمال وعمال.

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رئيس هيئة الدواء: خطة لزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن خطة تحريك أسعار الأدوية تتضمن 3 آلاف مستحضر دوائي من أصل 15 ألف مستحضر متداول في السوق المصري.

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رئيس هيئة الدواء: استيراد 5 ملايين عبوة أنسولين بجانب الإنتاج المحلي

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، استيراد 5 ملايين عبوة أنسولين خلال الفترة الحالية، ما يكفي بجانب الإنتاج المحلي حتى نهاية العام الجاري.

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استثمارات جديدة قريبًا.. رئيس الوزراء: حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

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وزيرة البيئة: فرص استثمارية واعدة في المخلفات الصلبة والزراعية بالإسماعيلية

عقدت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظة، وبحث آليات تطويرها وتحسين الوضع البيئي بها.

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وزير الأوقاف يكشف سر علاقته بالحيوانات الأليفة.. ويوجه رسالة للأطفال – فيديو

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للمرة الأولى سر علاقته مع الحيوانات الأليفة، والتي التقطت له مؤخرا في أكثر من مكان.

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

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الحد الأدنى للأجور.. إجراء جديد بشأن عمال الشركات المعاونة في قطاع البترول

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن انفراجة بشأن العمال في الشركات المعاونة، وهي شركات المقاولات العاملة في مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذية لقطاع البترول.

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