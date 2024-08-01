هيئة الدواء: ضبط 13 مكانًا غير مرخص وأدوية مهربة بـ 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال شهر يوليو، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

ووفق بيان اليوم، شمل المرور ما يزيد عن 8 آلاف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية".

تنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

وتمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أماكن غير مرخصة بمحافظات "الشرقية - الغربية - الدقهلية"، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، بالإضافة الى ضبط مكانين غير مرخصين يداران كصيدليات بمحافظات "الأقصر - جنوب سيناء".

كما تمكنت الهيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، من ضبط عدد 8 أماكن بداخلها كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل مراكز وعيادات طبية.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه مصري.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.