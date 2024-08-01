الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه

المتهمون ثبت تنفيذهم أعمال غسل 80 مليون جنيه تحصلوا عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظ مطروح.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية