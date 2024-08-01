الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لثبوت غسـلهم 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظ مطروح.
المتهمون ثبت تنفيذهم أعمال غسل 80 مليون جنيه تحصلوا عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).