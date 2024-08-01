اغتصبني لعدة أسابيع.. حجز رجل أعمال لاتهامه بالاعتداء على خادمة أجنبية بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

تجري النيابة العام بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في اتهام رجل اعمال باغتصاب خادمة أجنبية بعد احتجازها لعدة أسابيع داخل فيلا في أكتوبر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد المسؤولين بسفارة أجنبية أبلغ قسم شرطة الشيخ زايد بتلقيه استغاثة من مواطنة من دولته تفيد باحتجاز مخدومها لها منذ أسابيع في فيلا بمدينة الشيخ زايد وانتهاك جسدها ومواقعتها رغما عنها ومنعها من الخروج بعد الاستيلاء على جواز سفرها.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة؛ انتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا التي أخبرت بها الخادمة مسؤول سفارتها؛ وتبين أنها متواجدة بمفردها داخل فيلا غير مسكونة ولا يوجد بها سوى أثاث بسيط تقيم عليه.

واضافت التحقيقات ان فريق من النيابة العامة انتقل الى مقر الفيلا للاستماع لأقوال الخادمة وإجراء المعاينة التي أسفرت عن وجود بعض الأحراز التي تم إرسالها إلى الطب الشرعي.

حددت أجهزة الأمن بالجيزة مكان تواجد رجل الأعمال ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض عليه.

وقررت النيابة ارسال المتهم الى مصلحة الطب الشرعي كما قررت حجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات البحث الجنائي حول صحة اتهامه باغتـ.صاب الخادمة الأجنبية من عدمه.