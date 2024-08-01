شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط من مهرجان العلمين الجديدة: نتعاون مع الشركة المتحدة فى مبادرة "شباب بلد" صور والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدينا مبادرات متعددة خلال الفترة المقبلة، ستشهد تعاونا كبيرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رأسها مبادرة "شباب بلد".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المقام الآن بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وفد دولي، على هامش جولتها بمهرجان العلمين الجديدة 2024، غذ رافقها أثناء الزيارة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وأضافت الوزيرة، أن «مهرجان العلمين الجديدة يُصدر صورة عن الأمن والأمان والاستقرار، من خلال إقامة فعاليات فنية، بها حضور جماهيري كبير، وكذلك الأنشطة الرياضية».

وتابعت المشاط: «لو جينا بصينا على العلمين، هنلاقي إنها مدينة سياحية وبها مهرجانات، فأعتقد إن السنوات الماضية، مهرجان العلمين الجديدة قدر يخلق مكان متميز للمدينة».



خلال حديث عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى المؤتمر الصحفى



د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى



رانيا المشاط وزيرة التخطيط وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامى إبراهيم عبد الجواد



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



وزيرة التخطيط تجيب على أحد الأسئلة فى المؤتمر الصحفى



وزيرة التخطيط خلال أحد اللقاءات الصحفية على هامش المؤتمر الصحفى



الإعلامية لما جبريل



وزيرة التخطيط خلال حديثها فى المؤتمر الصحفى