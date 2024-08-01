قرار عاجل من المحكمة بشأن البلوجر روكي أحمد في واقعة الفيديوهات الفاضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه .

فيما دفع محامي المتهمة بأن مصدر الاتهامات مجرد ادعاءات كاذبة، وأن المعلومات الواردة في القضية ملفقة وكيدية، مشيرا إلى أن المتهمة تعمل عارضة أزياء، وأن الفيديوهات التي تقوم بنشرها لنفسها لم تخرج عن المألوف.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر روكا أحمد بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة، بحسب المحامي أشرف فرحات.

وقال فرحات إن القبض على البلوجر الشهيرة على إثر بلاغه رقم 22927 بتهمة التحريض على الفسق.

واتهم في بلاغه روكا أحمد بنشر فيديوهات ومقاطع بها إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتهمها بعرض صور وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائمها.

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