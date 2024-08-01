حركة تنقلات ضباط مباحث الجيزة.. "العباسي" رئيسا لمباحث الدقي و"فاروق" للعجوزة

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة "مباحث" شملت تولي المقدم حسام العباسي منصب رئيس مباحث الدقي خلفًا للمقدم عمرو فاروق الذي تم نقله إلى قطاع الأمن العام رفقة المقدم مصطفى كمال، وعاد الرائد أحمد فاروق إلى العجوزة لكن تلك المرة على رأس وحدة المباحث.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012