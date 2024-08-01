وزيرة التخطيط: الدولة رصدت 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مبادرة حياة كريمة من المبادرات المتكاملة التي تسهم في تطوير البنية التحتية للقرى وتحسين حياة المواطن وتوفير تعليم جيد وخدمات صحية.

وقالت "المشاط"، في كلمتها في مؤتمر صحفي بالعلمين :"انتهينا من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ومستمرون في باقي المراحل الخاصة بالمبادرة".

وتابعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "هناك إنفاق استثماري مرصود في خطة الدولة بـ 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة، والمرحلة الثانية تشمل عدد من القرى على مستوى الجمهورية ".

وأكملت المشاط: "هناك متابعة مستمرة لما تم إنجازه ضمن مبادرة حياة كريمة في كافة انحاء الجمهورية.. حياة كريمة أحد المشروعات الهامة دوليا في ملف التنمية الاقتصادية المتكاملة ".

ولفتت الوزيرة رانيا المشاط إلى أن هناك مبادرات رئاسية كثيرة مثل مبادرة مصر خالية من فيروس سي، ومصر نجحت في القضاء على فيروس سي بفضل المبادرات الرئاسية.