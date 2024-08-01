بالأسماء والمناصب.. كواليس وأسرار حركة تنقلات مباحث الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حركة تنقلات مباحث الجيزة شهدت تصعيدًا للشباب والدفع بوجوه جديدة لتجديد نشاط وحدات المباحث تنفيذًا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمنح الثقة للضباب الشباب.

مساء الخميس، اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أزاح الستار عن الحركة، وأخرج من درج مكتبه الملف السري الذي يحمل أوراق تحدد مصائر عشرات الضباط.

قطاع الشمال

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة "مباحث" شهدت تصعيد العقيد محمد ربيع ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع الشمال والرائد يوسف رشوان تولى منصب رئيس مباحث المنيرة الغربية قادمًا من قطاع أكتوبر ونقل المقدم محمد طبلية من البدرشين إلى قسم شرطة أوسيم.

تولى المقدم حسام العباسي منصب رئيس مباحث الدقي خلفًا للمقدم عمرو فاروق الذي تم نقله إلى قطاع الأمن العام رفقة المقدم مصطفى كمال، وعاد الرائد أحمد فاروق إلى العجوزة لكن تلك المرة على رأس وحدة المباحث.

قطاع الغرب

"الشرقاوي" استعان بعنصر الخبرة العميد عمرو حجازي ليشغل منصب رئيس مباحث القطاع خلفًا للواء علي عبد الرحمن أحدث الطيور المهاجرة إلى مديرية أمن السويس.

مهمة صعبة في انتظار الرائد مصطفى الدكر مع اختياره رئيسًا لمباحث الهرم خلفًا للمقدم أحمد عصام الذي تولى منصب رئيس مباحث بولاق الدكرور مع تصعيد الرائد أيمن سكوري معاون مباحث بولاق ليشغل منصب رئيس مباحث العمرانية، والرائد محمد أشرف تولى منصب رئيس مباحث الطالبية.

قطاع الجنوب

تغييرات عدة شهدها قطاع الجنوب على مستوى منصب المفتش لكن يبقى العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية للقطاع صمام الأمان و"مايسترو" يقود أوركسترا 6 وحدات مباحث.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة اختار المقدم محمد العشري مفتشًا لمباحث الصف وأطفيح، والعقيد عماد رشدي مفتشًا لأبوالنمرس والحوامدية والعميد هاني عكاشة مفتشًا لفرقة البدرشين والعياط مع تصعيد الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث الصف والرائد أحمد يحيى رئيسا لمباحث البدرشين والرائد محمد فهمي رئيسًا لمباحث الحوامدية.

قطاع أكتوبر

مدير مباحث الجيزة أبقى على مراكز القوة وعمل على عدم بعثرة أوراق القطاع المهم، وتولى العقيد مروان مشروف مفتش مباحث حدائق أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي مفتش مباحث أول وثان الشيخ زايد.

حركة التنقلات شهدت تولي المقدم محمد نجيب منصب رئيس مباحث حدائق أكتوبر قادمًا من بولاق الدكرور فيما تم تصعيد الرائد محمد راغب معاون اول قسم أول أكتوبر ليترأسو حدة مباحث ثان الشيخ زايد خلفًا للرائد كريم سمير الذي تولى منصب رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر.