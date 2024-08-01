شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى من العلمين: الرئيس السيسي همه الأول المواطن والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووفد دولي، مؤتمرا صحفيا بمدينة العلمين الجديدة.



ويأتي المؤتمر على هامش جولتها بـ مهرجان العلمين الجديدة 2024، ورافقها أثناء الزيارة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: «الرئيس السيسي بعد ما حلفنا كحكومة جديدة، تحدث معانا، وكان كل همه المواطن، من خلال خدمات وسياسات، نقدر من خلالها نشجع القطاع الخاص وعلى الصناعة».



خلال حديث عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى المؤتمر الصحفى

د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى

رانيا المشاط وزيرة التخطيط وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الإعلامية لما جبريل

عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامى إبراهيم عبد الجواد



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفى



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



وزيرة التخطيط تجيب على أحد الأسئلة فى المؤتمر الصحفى



وزيرة التخطيط خلال أحد اللقاءات الصحفية على هامش المؤتمر الصحفى



وزيرة التخطيط خلال حديثها فى المؤتمر الصحفى