حي طره يشن حملة مكبرة بمنطقة امتداد الأمل لغلق وتشميع الأنشطة المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

وجه أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بالشكاوى الواردة والاستجابة السريعة لها وحلها ومتابعتها بصورة مستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

واستجابة للاستغاثة الواردة للمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، من سكان عمارات امتداد الأمل على طريق الأوتوستراد بنطاق حي طره للتضرر من وجود ورش ميكانيكا ونجارة ومحلات مخالفة طبقا للقانون وإشغالات داخل الكتلة السكنية حيث وجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باتخاذ اللازم.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي وبالتنسيق مع مركز إصدار التراخيص وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية بالحي بالتعاون مع شرطة المرافق بعمل حملة مكبرة لغلق الورش والمحلات المخالفة بعمارات امتداد الأمل حيث تم غلق وتشميع عدد من المحلات والتي كانت تعمل بالمخالفة في أنشطة النجارة وإصلاح السيارات ومغسلة وبيع الزجاج ومطعم لبيع المأكولات.

وشدد اشرف منصور، بضرورة التواجد الميدانى المستمر والمتابعة لرصد كافة المخالفات التي تم التعامل معها لضمان عدم عودتها مرة أخرى مع تفعيل دور مشرفي المربعات لرصد أية مخالفة.