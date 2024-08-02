تخصيص أرض لإقامة بعض الخدمات.. الجريدة الرسمية تنشر 23 قرارًا جديدًا للحكومة -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31، الصادر في 1 أغسطس 2024، 23 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة بعض الخدمات في عدد من المحافظات.

- قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 1999 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام قرية عين عيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح منطقة بريد الوادي الجديد لإقامة مكتب بريد.

- قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2000 لسنة 2024، بـتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، ضمن منطقة الناضورة بالسبط البحرى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ثانوى عام.

- قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2017 لسنة 2024، ُبتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بحي النصر بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية

- قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2018 لسنة 2024، ُبتخصيص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة، ضمن منطقة الكيلو (5) خلف قسم الشرطة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح مديرية أمن البحر الأحمر لإضافته لمبنى إدارة مرور سفاجا وإنشاء مبنى لاستراحات الأفراد والمجندين وساحة فحص فني مركبات.

-قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2019 لسنة 2024، ُبتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح القوات المسلحة لإقامة مكتب خاص بأجهزة القوات المسلحة.

-قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2020 لسنة 2024، ُبتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام قرية دموه، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوسعة مدرسة أم المعلمين الثانوية بنين.

-قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2021 لسنة 2024، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 2017، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، ضمن حوض الترابين نمرة 6 زمام قرية الجميزة مركز السنطة بمحافظة الغربية بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة مجمع خدمي عليها.

-قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2022 لسنة 2024، بإلغاء القرار رقم 1866 لسنة 2017، بشأن إلغاء القرار رقم 1866 لسنة 2017، بتخصيص قطعة أرض بالقطعة رقم (79) ضمن حوض داير الناحية نمرة (7) بحى الأشراف بمدينة بسيون بمحافظة الغربية بالمجان، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة قصر ثقافة بسيون.

-قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2023 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام قرية نجير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة مدرسة.

-قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 2024 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، داخل الحيز العمرانى لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة إدارة تعليمية. -قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2025 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، ناحية شارع النقراشى (أ) بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بإيجار اسمى مقداره عشرة جنيهات للمتر المربع سنويًا، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.

-قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2026 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام قرية دوير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى.

-قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 2027 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام بمنطقة الكيلو (1) زمام مدينة مرسى مطروح محافظة مطروح، بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف، المقام عليها مسجد الأنوار المحمدية.

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