الصيادلة تكشف نسبة الزيادة المتوقعة على أسعار أدوية الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، إن أي شركة أو مخزن يقوموا بتخزين دواء سيتم غلقه فورا، منوها بأن هيئة الدواء تتابع كافة الأدوية الناقصة للعمل على توفيرها.

وأشار رمزي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس، إلى أن أزمة نقص الدواء ستنتهي خلال 3 شهور، مؤكدا أن هيئة الدواء ستذلل العقبات أمام المصانع لتوفير معظم الأدوية الناقصة في الأسواق.

ولفت الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء، إلى أن أقصى نسب زيادة في سعر أدوية الأمراض المزمنة خلال الفترة المقبلة ستتراوح ما بين 25 إلى 30%، معتبرا أن تحريك سعر الدواء في صالح المواطن المصري.