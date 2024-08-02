وزير الزراعة يشدد على ضرورة الالتزام بضوابط منظومة الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بأعضاء الجمعية الزراعية المركزية والجمعيات الفرعية ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الزراعي، نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، كما أنه قطاع كثيف العمالة ما يتطلب ضرورة الاستفادة من التمويلات الميسرة، التي تقدمها الدولة للأنشطة الزراعية المختلفة.

وأوضح الوزير أنه يتابع بنفسه توزيع الأسمدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة في شأن منظومة الأسمدة، لغلق أبواب التلاعب والتهريب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

شدد وزير الزراعة على دعم صندوق مربي الثروة الحيوانية في مطروح، سواء من الوزارة أو البنك الزراعي، وكذلك من الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، كما وجه بدعم المحافظة بفرق مكافحة الآفات الزراعية والإرشاد الزراعي، وتوفير المبيدات اللازمة، وتكثيف القوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا، وارسال منافذ الوزارة المتحركة إلى مطروح لبيع السلع الغذائية لمواطنيها بأسعار مخفضة.

وفي نهاية كلمته، أكد وزير الزراعة على ضرورة الحفاظ على السلالات المحسنة من أغنام البرقي وتنميتها، التي تتميز بها مطروح، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم في سبيل ذلك.

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