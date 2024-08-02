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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 02 أغسطس 2024 01:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإجهاد الحرارى والتى تضمنت مجموعة من الخطوات:
- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة.
- ارتدي ملابس قطنية خفيفة.
- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشى.
- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.
- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة ( من الساعة 2 ظهرا إلى 4 مساءً).
- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء.
- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ.
- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.
- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة.
كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري
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