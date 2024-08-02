شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإجهاد الحرارى والتى تضمنت مجموعة من الخطوات:

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة.

- ارتدي ملابس قطنية خفيفة.

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشى.

- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.

- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة ( من الساعة 2 ظهرا إلى 4 مساءً).

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء.

- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ.

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة.