شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة - (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، والتي يبدأ من اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 حتى الأربعاء 7 أغسطس.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا، مؤكدة أن هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ووفقا للهيئة فإن طقس الجمعة 2 أغسطس والسبت 3 أغسطس، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من "حلايب وشلاتين ورأس بناس وأبو سمبل، وأسوان والوادي الجديد"، إذ يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

ونوهت أن الطقس من الأحد 4 أغسطس إلى الأربعاء من ذات الشهر، يشهد استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، إذ يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.