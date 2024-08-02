- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر القطارات بعد زيادتها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالجمعة، 02 أغسطس 2024 09:01 ص
ينشر الخليج 365 أسعار الزيادات التى تم تطبيقها على أسعار تذاكر القطارات، حيث رفعت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر ركوب القطارات على خطوط السكة الحديد.
- سعر تذكرة تالجو درجة أولى خط القاهرة إسكندرية 50 جنيها.
- سعر تذكرة تالجو درجة ثانية خط القاهرة إسكندرية 25 جنيها.
- لم يتم رفع سعر تذاكر قطارات تالجو على خط الصعيد.
- 12.5% زيادة والتقريب لأقرب خمس جنيهات للقطارات الإسباني وفرنساوي وVIP درجة أولى وثانية وروسي درجة 3 بأنواعها.
- قطارات الضواحي وتحيا مصر.. زيادة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز