"كنت ملحدا".. الكاتب محمد سلماوي ضيف إيمان أبوطالب على "الحياة" اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، الكاتب والأديب محمد سلماوي، مساء اليوم الجمعة، في حلقة خاصة واستثنائية.

وتحدث "سلماوي"، في الحلقة الخاصة، عن أعماله الأدبية وخاصة ما كتبه عن سيرته الذاتية في "يوم أو بعض يوم" و "العصف والريحان"، قائلا: قلت إن أنا في مرحلة المراهقة كنت ملحد، وبقرأ لفلاسفة الإلحاد، وكنت متصور إني ملحد، لغاية ما اكتشتف إني مؤمن.

وكشف الأديب محمد سلماوي، عن سر عشقه للكتابة وتعلقه بها، وهل كان يرى نفسه أديبًا منذ الصغر، قائلًا: كان في ذهني أبقى مايسترو وأقود اوركسترا، كان هو ده الأمل، وبعدين دخلت فرقة التمثيل، وتصورت إني ممكن أكون ممثل.

وقال سلماوي، إنه تلقى تهديدات بعد عدة أعمال قدمها من بينها "الجنزير" و "سالومي".

وعن علاقته بأديب نوبل نجيب محفوظ، أوضح سلماوي: اختارني لإجراء حوار دوري لصحيفة الأهرام، وكلفني بألقاء كلمته في تسلم الجائزة العالمية نوبل.

وأكمل سلماوي: لدي 500 ساعة تسجيل مع الأديب الراحل، سأكتبها في الوقت المناسب، أو أتركها وأوهبها إذا لم أتمكن من ذلك؟.

وأكد سلماوي خلال اللقاء على أن شكسبير من أعظم من كتبوا للمسرح في تاريخ البشرية، كما تطرق أيضا إلى طقوسه أثناء الكتابة حيث التفرغ الكامل دون أي مؤثرات داخلية أو خارجية.

وعن مقارنة عباس العقاد ونجيب محفوظ، قال سلماوي: لو بتسألي نجيب محفوظ هيقول العقاد.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.