طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: شديد الحرارة وأمطار تصل لـ "سيول" بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.



وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم، إنه يسود الساعات القادمة، أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة مئوية.



وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات القادمة يشهد فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من "حلايب وشلاتين - رأس بناس - أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد"، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.



وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.