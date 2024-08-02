وزراء الزراعة والتموين والمالية يدرسون أسعار المحاصيل الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير المالية أحمد كجوك، اجتماعاً مشترك بمقر وزارة الزراعة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث عدد من الموضوعات المشتركة؛ منها دراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين؛ بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعه ذات جدوى اقتصاديه للفلاح والمزارع.

وأكد الوزراء الثلاثة - خلال الاجتماع - أهمية العمل على تحديد أسعار استرشاديه لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف؛ وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة؛ الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار، تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلاً عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل، كذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد أي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات الماليه المتاحه بالميزانية العامة للدولة.

وأشار الوزراء الثلاثة، إلى أنه سيتم دراسة الاعتبارات الخاصة بتحديد اسعار استلام تلك المحاصيل، بحيث تكون أسعار استرشادية، وبحيث تكون أسعار مناسبه للمزارعين وقت التوريد، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن تلك الأسعار في وقت مبكر، وقبل بداية موسم الزراعة.