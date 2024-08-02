حركة تنقلات الجيزة.. من هم مديرو الإدارات النوعية الجدد؟ (أسماء ومناصب)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:



حصل "الخليج 365" على أسماء ومناصب مديري الإدارات النوعية بمديرية أمن الجيزة في حركة تنقلات المباحث لعام 2024 والتي اعتمدها اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث فجر الجمعة.



حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة شملت تولي العمید أحمد الشربيني مدير إدارة رعاية الأحداث، العمید یاسر عبد الوهاب رئيس وحدة مباحث الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر، العمید محمد حسن مدير إدارة العمليات، العمید أحمد مختار رئيس قسم المباحث الجنائية لقطاع الوحدات.



وتولى العميد محمد عرفان وکیل إدارة المباحث الجنائية لقطاع المال، العمید تامر صالح مدير إدارة مكافحة جرائم المخدرات، العمید أحمد نجم مدیر إدارة الأموال العامة، والعمید أحمد صقر رئيس مباحث إدارة شرطة المرافق، والعميد محمد على عبد الرحمن مدىر إدارة الآداب



وشملت الحركة تولي العمید أحمد مسعد بهیج رئيس مباحث حرس المنشأت، العميد محمد عبد الهادي عبد اللطيف رئيس مباحث المنطقة الأثرية، العميد مصطفی زیدان رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ ، العميد عبد الحميد السبكي رئس قسم الأسلحة غير المرخصة، عقيد محمد سعيد مفتش مباحث مراكز الإصلاح الجغرافية، العقيد محمد ناصف محمد رئيس قسم العمليات وشئون الخدمة، العقيد حسن الصبان - ضابط بإدارة تنفيذ الأحكام



وشهدت حركة تنقلات مباحث الجيزة تعيين العقيد محمد عوض رئيسًا لمباحث قوات أمن الجيزة، العقيد أحمد فارس وكيل مباحث تأمين الطرق و المنافذ، والعقيد هاني الحسيني فتش مباحث كرداسة، والعقيد کریم فوزي رئيس مباحث الحماية المدنية والعقيد محمد العادلي مفتش فرقة الهرم والمقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة.

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