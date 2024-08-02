9 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تنطوي على إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

تمكنت فرق قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة الماضية.

اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين في هذه القضايا.