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ضبط عصابة سرقة العلامات الارشادية بطريق الضبعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط لصوص سرقوا العلامات الارشادية بطريق الضبعة.

وكانت قوة أمنية بالتنسيق مع الأمن العام نجحت في ضبط 5 عاطلين- لاثنين منهما معلومات جنائية لقيامهم بسرقة اللافتات والعلامات الإرشادية بدائرة قسم شرطة الضبعة.

وضُبط بحوزة الجناة على عدد من اللافتات والعلامات الإرشادية الخاصة بالطرق وأقروا باستخدامهم اسيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" - سيارة نقل فنطاس"تم ضبطهما") في ارتكاب الوقائع ، وبيعهم المسروقات لـ "5 من عملائهم "سيىء النية" -لإثنين منهم معلومات جنائية) لتجميعها وإعادة بيعها لمصانع الألومنيوم "تم ضبطهم".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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