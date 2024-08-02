شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يستأنف فعاليات جلسات الدوار بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، استأنف المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى ينظمه المجلس، ويهدف الى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع ، عبر توعيه السيدات والأسرة بقضايا تنمية الأسرة مثل (التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى).

وأكدت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية ، أن جلسات الدوار سوف تنطلق في قرى المرحلة الثانية التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مشيرة الي أن الجلسات تهدف الى فتح النقاش مع السيدات والأهالي للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة والتربية السليمة للأبناء وغيرها.

وأضافت أنه بالتوازى مع جلسات الدوار ، فسوف ينفذ المجلس سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المركزية "لتدريب المدربين من القيادات الدينية» بالمحافظات لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها إلى زملائهم بالمحافظات، بهدف توسيع قاعدة الوصول لعدد أكبر من المستهدفين، حيث يعمل المجلس مع كل من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، لاستهداف 10 آلاف قيادة دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة فى 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .