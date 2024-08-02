شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الخدمات بالزراعة يتابع محطات التقاوى وحقول الإكثار فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة انه تنفيذا لتوجهيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية المباشرة لكافة أعمال القطاع الخدمي لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج للمزارع و منها التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة و الإنتاجية.

وقام رئيس القطاع يرافقه الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوي بالمرور على الميدانى على محطة غربلة كفور النيل بمحافظة بنى سويف لمراقبة جودة التقاوى الناتجة من خطوط الانتاج للموسم الجديد وكانت البداية مع اقماح المكرونة بنى سويف (5) والذى يتم زراعته طبقا للسياسة الصنفية بمحافظات الصعيد.

وشدد عضام على الاستمرار فى إنتاج تقاوى معتمدة نظيفة وعلى ضرورة تواجد أعضاء الفحص والانتاج فى عمليات الاعداد المختلفة.

و قام بتوجيه مدير محطة الاعداد بضرورة العمل على إزالة اى معوقات داخل المحطة و التبخير والتعفير المستمر للتقاوي حتى يتم إحالتها إلى منافذ البيع ومن ثم إلى المزارع مباشرة، وبعد ذلك توجه رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى حقول اكثار القطن صنف جيزة 95 بمرافقة المهندس عماد جنجن وكيل وزارة بمحافظة بنى سويف و أعضاء الفحص و الاعتماد.

وظهر جليا من الحقول التى تم زيارتها ولقاء المزارعين ان الصنف جيزة .95 بحقول اكثار الحالة العامة مطمئنة وجاري توزيع اكياس جمع قطن الاكثار الممركة إلى مزارعى حقول الإكثار و فى نهاية الزيارة "عضام" نقل توجيهات وزير الزراعة بالتواجد الميداني مع المزارعين وحل المشكلات التى تواجههم مع تقديم كافة أوجه الدعم الفنى عن طريق المدارس الحقليه والحقول الإرشاديه والزيارات الميدانية وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي.