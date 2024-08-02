شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للشباب: عرض توصيات منتدى البيئة الساحلية على مجلس وزراء البيئة العرب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب، على أهمية فرص الاستثمار والاقتصاد المستدام فى البيئة الساحلية، وذلك من خلال الاستثمار السياحى وغيره، وإنشاء الغابات الشجرية والتى تمتص 30% من انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن توصيات وأنشطة المنتدى، سيتم عرضها على مجلس الوزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية، ومجلس الشباب والرياضة العربى، ومجلس وزراء العرب.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى للشباب أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى يتابع لحظة بلحظة أنشطة شباب الاتحاد، كما يتم التعاون مع الاتحاد العربي لبيوت الشباب فى الأنشطة والفعاليات وتبادل الخبرات والتجارب العلمية، مؤكدا أيضا التعاون مع محميات البحر الأحمر، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، فى تنفيذ عدد من الأنشطة و ورش عمل ودورات تدريبية حول مواجهة التغيرات المناخية وزراعة المانجروف

جدير بالذكر أنه تم افتتاح ملتقى البيئة الساحلية الثاني عشر لهذا العام، بمدينة الغردقة والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية.. قضية الجميع الاقتصاد الأزرق.. وفرص لاقتصاد مستدام"، فى الفترة من 1 – 5 أغسطس 2024، بِمُشاركة 125 شابا وفتاة يمثلون وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية بِواقع شاب وفتاة من كل دولة عربية وشباب الدول العربية والإفريقية الدارسين في مصر، ممثلين فى اتحاد المهندسين الأفارقة والجامعات المصرية برعاية جامعة الدول العربية، وإدارة البيئة والشباب والرياضة بالجامعة، ووزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري. والمجلس العربي لِلمياه. والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ونقابة الزراعيين، ووزارة البيئة قطاع حماية الطبيعة، ومحافظة البحر الأحمر.