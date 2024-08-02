شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الطيران الأمريكية دلتا تعلق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن شركة الطيران الأمريكية دلتا تعلق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما قال أعضاء بالكنيست إن خطة الجيش بشأن التوغل البري في لبنان لم تراع الأخطاء التي ارتكبت في العملية البرية بقطاع غزة، مؤكدين أن خطة الجيش بشأن التوغل البري في لبنان قد تكبد إسرائيل فشلا كبيرا في الحرب الدائرة يخلف عواقب غير مسبوقة.