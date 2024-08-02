شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة جيهان البيومى تطالب الشباب العربى بالاتحاد لترسيخ فكرة الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

طالبت الجيهان البيومى، عضو مجلس النواب الشباب العربى والأفريقى المشارك فى ملتقى البيئة الساحلية الثاني عشر لهذا العام، بمدينة الغردقة والذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية.. قضية الجميع الاقتصاد الأزرق.. وفرص لاقتصاد مستدام"، بالتعاون لدعم بلادنا والوقوف معها لتخطى الأزمات والتحديات المعاصرة لترسيخ فكرة الاقتصاد الأخضر فهو نهضة العالم.



وأشارت بيومى خلال كلمتها فى فاعليات المنتدى قائلة:"إن جميعنا فى جزيرة واحدة تجمعنا كلنا، واتمنى تنفيذ توصيات الشباب فهى خارج الصندوق، وأن قضية التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، هى كلمة السر فى الحفاظ على كوكب الأرض، مشددة على أهمية دور الشباب فى هذا الملف".



جدير بالذكر أن المنتدى العربى للشباب والبيئة المنعقد حاليا بمدينة الغردقة يشارك فيه عدد من كبير خبراء في مجالات البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المُستدامة، ويناقش بعض القضايا الملحة منها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، بالإضافة إلى تقييم مخاطرها، وتدابير التكيف معها، والدور الهام الذى يمارسه الشباب فى مُعالجة تحديات التغيرات المناخية، إضافة إلى أهمية التنوع البيولوجي فى البحار والمحيطات، كمصدر للتنوع الوراثى والاستخدام الأمثل لموارد البيئة الساحلية، كما يتضمن المنتدي ورش عمل وتدريب للشباب على التفاعل مع خطورة التغيرات المناخية والتواصل العربى المصرى الأفريقى للتعامل الأمثل مع ما يحدث فى السواحل العربية والاستخدام المستدام لها، إلى جانب تفعيل دور الشباب وزيادة الوعى فى مجال حماية البيئة الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركتهم فى صناعة القرار، وذلك من خلال نظام المحاكاة علي أرض الواقع.