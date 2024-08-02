شكرا لقرائتكم خبر عن شباب غزة خلال منتدى البيئة الساحلية: البحر المتوسط المنفذ الوحيد لنا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الطالبة حنين محمود التى تمثل شباب قطاع غزة، فى فاعليات المنتدى العربى للشباب والبيئة، المنعقد حاليا بمدينة الغردقة والذى ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية.. قضية الجميع الاقتصاد الأزرق.. وفرص لاقتصاد مستدام":" أن البحر المتوسط المنفذ الوحيد لنا فى غزة ، ويعطينا الفرص لتخفيف معاناة أهلنا في غزة ، واقدم لاهلى ما اتعلمه هنا".



فيما قال منصف عامر منصور، رئيس الاتحاد العربى لبيوت الشباب:" نحتفل بالعيد الخمسين للاتحاد العربي لبيوت الشباب، وأنه يتم اعداد الدراسات البيئية وتوثيق العلاقات العربية والشبابية البيئية، وهناك دور كبير للاتحاد العربي للشباب والبيئة فى التشبيك مع المنظمات التى تشبهنا، وذلك من خلال حملة الرسالة والتوعية، ومنصة الإنسان العربى لخدمة بييته، والكشف عن المبدعين التى تحقق اهداف الخدمة الإنسانية.



وقدم بعض الشباب المشاركين أسباب مشاركتهم فى المنتدى فقال الطالب الموريتانى، أبو بكر مصطفى استشكاف الثروة الطبيعية المصرية ، والاطلاع على الدراسات البيئية للخروج بفكرة لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى.



جدير بالذكر أن المنتدي العربى للشباب والبيئة المنعقد حاليا بمدينة الغردقة يشارك فيه عدد من كبير خبراء في مجالات البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المُستدامة، ويناقش بعض القضايا الملحة منها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، بالإضافة إلى تقييم مخاطرها، وتدابير التكيف معها، والدور الهام الذى يمارسه الشباب في مُعالجة تحديات التغيرات المناخية، اضافة إلى أهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، كمصدر للتنوع الوراثي والاستخدام الأمثل لموارد البيئة الساحلية، كما يتضمن المنتدي ورش عمل وتدريب للشباب علي التفاعل مع خطورة التغيرات المناخية والتواصل العربي المصرى الأفريقي للتعامل الأمثل مع ما يحدث في السواحل العربية والاستخدام المستدام لها، إلى جانب تفعيل دور الشباب وزيادة الوعي فى مجال حماية البيئة الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركتهم فى صناعة القرار، وذلك من خلال نظام المحاكاة علي أرض الواقع.