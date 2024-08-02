شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وشركة cscec الصينية المتخصصة في التصميم والبناء، وذلك لتصميم وإنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، في موقع متميز بين القاهرة والعين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة وشرق مدينة الألعاب الاوليمبية ومدينة مرابط للخيول.

حضر التوقيع الأستاذ هشام شتا رئيس مجلس إدارة شركة انكوم، والمهندس خالد شتا نائب رئيس مجلس إدارة شركة انكوم، والأستاذ عمرو شتا الشريك الإداري، والأستاذ علي شتا عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد طلعت الرئيس التنفيذي ورئيس القسم الطبي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، تصميم مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، سيتوافق مع أحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميمات قابلة للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الهدف من إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب هو تنفيذ مشاريع بحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، حتى تكون مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف «عبدالغفار» إلى أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، سيساهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها الهيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.

وتابع «عبدالغفار» أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، سيوفر جميع التخصصات الدقيقة ويعظم الاستفادة من الخبرات المتميزة للأطقم الطبية، بالإضافة إلى تقديم خدمة فندقية عالية الجودة للمرضى، كما يوفر المشروع معامل تخصصية تواكب التطور العلمي ومتوفر بها وحدة وبنك قومي للخلايا الجذعية، وبنك حيوي ومعمل للوراثة والجينات.

ومن جانبه، نوه الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن أن مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب تقع على مساحة 230 فدان، بطاقة استيعابية تصل إلى 4223 سرير، و226 غرفة عمليات، و230 حضانة، و298 عيادة خارجية، بالإضافة إلى مبنى الطوارئ المركزي، ومبنى المعامل التخصصية، ومجمع العيادات، ومركز الأبحاث الاكلينيكية، وتضم 18 معهدا تعليميا، ومركز المؤتمرات والتدريب، ومركز الاعلام وتكنولوجيا المعلومات، وسكن الأطباء، والجامعة الأهلية والكلية التكنولوجية.