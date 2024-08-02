شكرا لقرائتكم خبر عن نانا زويل فى ذكرى رحيل صاحب نوبل: أثبت للعالم قدرة العقل المصرى على الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الذكرى الثامنة لوفاة الراحل الدكتور أحمد زويل والذى رحل عن عالمنا فى الثانى من أغسطس من العام 2016.

وفى الذكرى الثامنة لرحيل العالم الدكتور أحمد زويل تواصل " الخليج 365" مع الدكتورة نانا زويل والتى قالت في الذكرى الثامنة لرحيل أخي الدكتور أحمد زويل أخي الحبيب، إن فقدانك خسارة فادحة للعالم أجمع، ولا سيما لمصرنا الحبيبة.

وأضافت الدكتورة نانا زويل " كنت ومازلت العالم الفذ قدوة لنا جميعًا، وأثبت للعالم أن العقل العربي المصرى قادر على الإبداع والابتكار، فأنت رائد علم جديد وهو "علم كيمياء الفيمتو"، وهو مجال علمي جديد يدرس التفاعلات الكيميائية في زمن قياسي جداً (الفيمتوثانية) مما ساعد في فتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي في مجالات الطاقة والطب.

وتابعت فى ذكرى الراحل الدكتور أحمد زويل "أنت جائزة نوبل وهو الإنجاز الذى جعل مصر والعالم العربي فخورين بك. هذه الجائزة أكدت مكانتك العلمية العالمية وألهمت جيلاً كاملاً من علماء العالم، فأنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فهي مدينة علمية متكاملة تهدف إلى تطوير البحث العلمي في مصر وتخريج أجيال جديدة من العلماء والباحثين. هذه المدينة كانت حلمك ، وكنت تأمل أن تصبح مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا.

واستطردت " فأنت شخصية استثنائية تركت بصمة واضحة في تاريخ العلم، أخي العزيز، إن أفضل طريقة لتكريم ذكرى رحيلك هي الاستمرار في السعي نحو العلم والمعرفة، وتحقيق التميز في مجالك.

واختتمت رسالتها بالدعاء :أدعو الله أن يلهمني الصبر لفقدانك فكنت أكثر من أخ، صديقي ومعلمي وملهمي يا فخرى وفخر مصر والعرب بل العالم أجمع وحشتني أختك نانا"