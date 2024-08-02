شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 8 سفن على متنها 60850 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10752 طنا، تشمل 326 طن كلينكر و 150 طن ملح معبأ و 10276 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60850 طن تشمل : 29643 طن ذرة و 8764 طن قمح و 8600 طن سكر 900 طن خردة و 1074 طن خشب زان و 10838 طن حديد و 3511 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1031 طنا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65451 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 147749 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2431 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3599 حركة.