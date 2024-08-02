أبرزها تنفيذ نحو 60 ألف حكم قضائي.. جهود أجهزة وزارة الداخلية في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وفي إطار هذه الجهود، نفذت أجهزة الأمن حملة أمنية كبيرة أسفرت عن تنفيذ نحو 59,800 حكم قضائي خلال 24 ساعة.

تضمنت الأحكام المنفذة خلال الحملة، 156 حكمًا في قضايا جنايات، و19,049 حكمًا في قضايا حبس جزئي، و3,721 حكمًا في قضايا حبس مستأنف. كما شملت الحملة تنفيذ 28,414 حكمًا غرامة، و8,460 مخالفة.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي وزارة الداخلية لضمان إحكام السيطرة الأمنية وتعزيز استقرار المجتمع.