شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة إسرائيل توزع هواتف تعمل بالأقمار الصناعية على وزرائها خشية انهيار الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في خبر عاجل، بأن الحكومة الإسرائيلية وزعت على وزرائها هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية خشية انهيار شبكة الاتصالات، إثر الرد المحتمل على اغتيال إسماعيل هنية وشكر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أكد رئيس بلدية تل أبيب، أن القلق بالداخل أكثر من الخارج، وقال: لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون.

فيما أكد البيت الأبيض أنه يعمل مع إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وما زال يرى أنه يمكن سد الفجوات المتبقية ذات الصلة بصفقة التبادل.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: "علينا التأكد من أننا نمتلك الموارد والقدرات المناسبة بالمنطقة ووزارة الدفاع تعمل على تحقيق ذلك، نعيد باستمرار تقييم وضع قواتنا بالشرق الأوسط للتأكد من أننا نمتلك ما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا.