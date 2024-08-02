شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: إصدار 217 قرار علاج على نفقة الدولة خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر يوليو من العام الجاري 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر يوليو الماضي، تضمنت الاستجابة لعدد 1325 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 217 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية لـ 24 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 60 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر يوليو، إصدار 31 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 290 استغاثة تم رصدها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 102 حالة.