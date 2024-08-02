شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو رعاياها بإيران إلى سرعة المغادرة فى أقرب وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

دعت باريس رعاياها فى إيران إلى سرعة المغادرة فى أقرب وقت ممكن، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، بأن إيران وحلفاءها اجتمعوا الخميس، لمناقشة الرد على إسرائيل، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

ونقلت "رويترز" عن خمسة مصادر قولها إن "مسؤولين إيرانيين كبارا سيجتمعون مع ممثلين لفصائل حليفة من لبنان والعراق واليمن الخميس، لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية".

ويأتي ذلك وسط تخوف كبير من اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها، بعد اغتيال هنية في طهران الأربعاء، ومقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.