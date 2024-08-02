شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 600 حالة إشغال وتشميع منشأة تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

شن حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين من الطريق العام ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 600 حالة إشغال من شوارع (العشرين، والملكة، وفيصل)، وغلق وتشميع منشأة تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، وذلك تحت إشراف محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال والباعة الجائلين على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام.