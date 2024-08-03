شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية للحصول على إنتاجية عالية من فول الصويا والان مع تفاصيل الخبر

يعد الفول الصويا أحد أشهر المحاصيل مع الذرة الشامية، فى الصيف، مثل محصول القمح فى الشتاء، وتولى وزارة الزراعة اهتماما كبيرا بالمحصول وذلك من خلال الندوات التثقيفية، والإرشاد الزراعى، وكذلك الزيارات الميدانية، التى يقوم بها المختصين، لتعريف المزارعين بأهمية المحصول وطرق الحفاظ عليه، منذ الزراعة حتى الحصاد.

ترجع أهمية الفول الصويا كمحصول استراتيجى خاصة لاستخراج زيت الطعام، كذلك يستخدم كعلف للماشية، وله استخدامات كثيرة وفى موسم الحصاد يتم جمع المحصول ثم يتركة المزارع فى الأرض عرضه للهواء، وذلك من أجل أن يتعرض المحصول للشمس قبل مرحلة الدريس، وذلك لضمان نضج المحصول بشكل كامل، وغالبا ما يبدأ موسم الحصاد فى بداية أغسطس.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات الفنية التي تساهم فى الوصول إلى معدلات إنتاجية عالية:

1- محافظة المنيا تحتل صدارة المحافظات المنتجة لمحصول فول الصويا حيث تزرع أكثر من 93 ألف فدان.

2- مزارعي منطقة مصر الوسطى بشكل عام، هم الأكثر خبرة ودراية بطرق زراعة البقوليات، علاوة على ارتفاع معدلات الإنتاجية من وحدة المساحة، مقارنة بما عداها من المناطق الأخرى.

‎3- الالتزام باستخدام الأصناف المقاومة يقلص من حجم الخسارة الاقتصادية المتوقعة .

‎4- الالتزام بمواعيد الزراعة المثلى الموصى بها تطبيق معاملات التسميد والري بشكل مقنن .

‎5- الري على فترات متباعدة عند الحاجة الري في ساعات الصباح الباكر أو بعد الغروب .

‎6- مراعاة الا تتجاوز معدلات ملوحة التربة ومياه الري حدود الـ2000 PPM أن تكون التربة جيدة الصرف والتهوية.