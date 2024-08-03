شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم فى رياض الأطفال للمدارس الرسمية واللغات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن رابط التقديم في مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والرسمية لغات متميز، وذلك بعد مد فترة التسجيل الإلكتروني استثنائيًا حتى الأربعاء 7 أغسطس 2024، تحقيقًا لرغبة أولياء الأمور.

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأطفالهم بمرحلة رياض الأطفال، من خلال زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا… ثم الضغط على أيقونة "رياض الأطفال"، وملئ البيانات المطلوبة.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول، مؤكدة أن ولي الأمر يتحمل المسؤلية القانونية في حالة أي تزوير أو خطأ في البيانات.

وأشارت إلى أنه عند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أصدرت تنويهًا هامًا بشأن التقديم للصفوف الأولى من المراحل المختلفة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ونبهت المديرية مديري المدارس، قائلة: "السادة مديري المدارس.. عند التقديم للصفوف الأولى من المراحل المختلفة، عدم إرهاق ولي الأمر باستخراج شهادة ميلاد مميكنة حديثة".

وأعلنت المديرية استلام ملفات التقدم للصفوف (الأول رياض أطفال - الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى) دون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت المديرية إلى أنه منعًا للتكدس وحرصًا على راحة أولياء الأمور، يتم استلام ملفات التقدم للصفوف (الأول رياض أطفال - الأول الإبتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى) بدون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية، على أن يتقدم ولي الأمر بالبطاقة الصحية والكشف الطبى قبل بداية العام الدراسي.