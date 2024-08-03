تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن قانون الإيجار الجديد الموضوع حاليًا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين كونه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تساءل البعض عن حالات طرد المستأجر وفقا للقانون وفقا للقانون الجديد؟

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي حالات إخلاء وطرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار الجديد

- عدم سداد الإيجار الشهري أو على النظام المتفق عليه.

- تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من سكني إلى تجاري أو إداري.

- تأجير العقار لطرف ثالث دون معرفة المالك.

- إحداث ضرر كبير نسبيًا بالوحدة أثناء فترة الإيجار.

-استخدام الوحدة المؤجرة في نشاطات منافية للآداب والقوانين.

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