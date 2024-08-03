شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات المصيف من القاهرة إلى مرسى مطروح والعكس والان مع تفاصيل الخبر

تستمرهيئة السكة الحديد تشغيل قطارات نوم وقطارات درجة أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس، لخدمة المصطافين والمترددت على مناطق مرسى مطروح بالتزامن مع فصل الصيف.

مواعيد قطارات المصيف من القاهرة لمرسي مطروح والعكس:

قطار 939/ 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً، يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً.

قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً، يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً .

قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً ، ويقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً .

قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً ، و يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً .

قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) ، ويقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً .

قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً .

قطار 773/772 مكيف ( أسباني) القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) ، و يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً .

قطار 775/774 مكيف ( أسباني) مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) ، ويقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.