شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ترانيم الكنيسة فى فترة صوم العذراء مريم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء، اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس، ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر فى محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، أما فى محافظات الصعيد فيحتفل الأقباط الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، وذلك من يوم 7 أغسطس حتى يوم 22 أغسطس، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثانى عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.

ترانيم فترة صوم العذراء

وتذخر كنائس مصر خلال فترة الاحتفال بـ صوم السيدة مريم العذراء بالعديد من الألحان والترانيم خلال القداسات، يأتى على رأسها ترنيمة "سلام سلام لك يامريم" وسلامى أهديك يا مريم البتول فؤادى أضناه سراب وخمول"و ترانيم عن تمجيد القديسة مريم "يا أولاد مريم وافوا للسرور فى شهر تكرّم من بين الشهور" و"يا مريم البكر فقتى الشمس والقمرا وكل نجم بأفلاك السماء سرى" و"يا مريم القديسة أنت رجاء العالم سلام.. سلام.. يا مريم" وترانيم عن طلب شفاعة السيدة مريم العذراء و"يا مريم دايمًا نناديك وكنيستنا بتعرفنا أنت هى الحمامة الحسنة يا شفيعة للبشرية" وترانيم عن عظمة السيدة مريم العذراء "يامريم البكر فقتى الشمس والقمرا وكل نجم بأفلاك السماء سرى" وترانيم عن العذراء الحزينة تحت الصليب " يا مريم نحن بنوك فى خبائك نحتمى ونحٌيى فيلقاك أُم فادينا العلى فهلمى لحمانا واسرعى نحو الغريق لا لنا الاٌ الرجاء ودعاك فى الشقاء إليك يا عذراء قد تهافتنا" وترانيم عن الصلاة للسيدة مريم العذراء مريم الشفيعة باللهجة اللبنانية " يا مريم يا أم الله إبنك بالمجد تجلّى إم الفادى وإم الكون وإم المسكونة كلها" وترانيم عن العذراء مريم النقية - زكريا – إشعياء" يا مريم يا أم النور رب المجد اصطفاك يا جوهر غالى ومصون طوباك طوباك"، وترانيم عن العذراء مريم وحنانها "دخيلك يا عدرا دخيلك ناديلى هلّق لابكيلكأحزانى شمعة بضوّيلك بدموع الخاطى بلاقيلك" وترانيم عن الشفيعة المؤتمنة حمامة السلام بتباركى كل خطواتى "شفتك يا عدرا فى حياتى لما اصرخ لك في صلواتى وعنيى بالروح شايفاك"