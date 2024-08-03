الزراعة تبحث سبل توفير واستقرار الكهرباء بمزارع الدواجن - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٠٦ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٦ يوليو وحتى ١ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الانفوجراف الضوء على عدد من اللقاءات الهامة التي عقدها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الأسبوع، حيث بحث مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين للموسم الجديد، كما بحث أيضا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة قطاع الأعمال بمدينة العلمين الجديدة، عددا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.

وعقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العلمين الجديدة؛ تم خلاله مناقشة مستجدات العمل فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين للتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي بوزارة الزراعة، كما استقبل أيضا وزير الزراعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بمقر وزارة الزراعة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عددا من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين

كما بحث وزير الزراعة مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضاع مزارع الدواجن، ومن بينها ضمان استقرار التغذية الكهربائية الخاصة بها، كما أصدر وزير الزراعة، عدة توجيهات إلى قيادات الوزارة تمثل أولويات وخطة عمل المرحلة القادمة مشيرا إلى مسئولية كل قيادة عن تنفيذ هذه التوجيهات كل فيما يخصه، كذلك كلف وزير الزراعة الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى لتولي رئاسة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة خلفا للدكتور عباس الشناوى رئيس القطاع السابق.

فيما استعرض الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة إنجازات برنامج دعم صغار المزارعين بصعيد مصر والدلتا للعام المالى 23/24، كذلك زار 10 سفراء بدول تجمع«السادك » الاقتصادي بجنوب غرب القارة الإفريقية والمتواجدين بالقاهرة (أنجولا وزامبيا وتنزانيا وموريشيوس ومالي ومالاوي ونامبيا والكونغو وموزمبيق وزيمبابوي) منطقة السادات والنوبارية بطريق إسكندرية الصحراوي للاطلاع على التجربة المصرية الزراعية والتعرف عن قرب على التجارب الناجحة في الأنشطة الزراعية.

كما تفقد الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعات الاستصلاح بسيناء والأراضي الجديدة بمنطقة شرق قناة السويس، كذلك شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة في الندوات الإرشادية التي أقيمت في ديوان عام محافظات الغربية والقليوبية والدقهلية بحضور القيادات التنفيذية في المحافظات ومسؤولي وزارة البيئة؛ للتوعية بأهمية قش الأرز.

بينما واصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذ أنشطتها الإرشادية من خلال زيارات حقلية مكثفة على مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني خلال النصف الأول من شهر يوليو 2024 فى عدد(23) محافظة ومديرية زراعة، كما قام الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية بزيارة ميدانية إلى محطة بحوث مريوط لتفقد سير العمل ومتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة بوحدات المحطة، كذلك قام فريق من مركز البحوث الزراعة يتفقد المراكز الإرشادية الزراعية بمحافظة الفيوم ومتابعة الأنشطة الإرشادية بها والوقوف علي أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه المزارعين.

ووقعت الدكتورة داليا أبو زيد مدير مكتب التايكو بمركز بحوث الصحراء بروتوكول تعاون مع الدكتور إبراهيم حسين يحيي- مدير الشركة المصرية للمواد الكربونية بهدف استكشاف وإدارة فرص التعاون الأكاديمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "الشحن الصناعي للمياه الجوفية في مصر" والتي نظمها مكتب التايكو بالمركز، كذلك استقبل رئيس مركز بحوث الصحراء شياو يوان شياو ممثلة الشركة الحكومية الصينية جونج أن للتنمية الزراعية، و أسماء جمال مستشار العلاقات العامة للشركة، بحضور الدكتور محمد الحجري -الباحث الرئيسي للمشروع البحثي بمصر.

وقام فريق العمل الميداني من مركز بحوث الصحراء بالتواصل مع المزارعين والمنتفعين بسيناء من خلال المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة، كما قام وفد من الكوميسا السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا بزيارة معامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية في إطار اعتماد معامل بالدول الأعضاء بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا كمعامل مرجعية ومراكز تدريب معتمدة لدول السوق.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا جاء فيه أخر تحديثات التوصيات الفنية والإرشادية لمكافحة دودة الحشد على الذرة لتعزيز الجهود للسيطرة على الآفة، كما تفقدت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برامج المحاصيل الصيفية محطة بحوث الجميزة، بمحافظة الغربية، وذلك بحضور وكلاء معهد المحاصيل ورؤساء الأقسام.

فيما عقد الدكتور السعيد حماد رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، اجتماعا تنسيقيا، لمُديري عُموم الإرشاد بالمحافظات ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه فى الأنشطة الزراعي، للوقوف على آليات التوسع في أنشطة المشروع وتوعية المزارعين.

وخلال هذا الأسبوع عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا في مجال الميكروبيولوجي لطلاب الدبلومة المهنية فى سلامة الغذاء، كما تم إلقاء محاضرة بورشة عمل بعنوان "وصول المنتجات الغذائية إلى الأسواق الأوروبية " المنظمة بمعرفة "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمعونة الأمريكية، كذلك استقبل المعمل، زيارة تفتيشية من وفد منظمة الكوميسا للعمل ضمن الزيارات التي تقوم بها المنظمة لاختيار المعامل المرجعية للمنظمة في مجال سلامة الغذاء، وتعزيز وتطوير نظام المعامل المرجعية بدول الكوميسا، كذلك تم تنفيذ ورشة عمل حول: "أهم الملوثات الكيميائية وأثرها على الصناعات الغذائية" بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، كما تم عقد برنامجا تدريبيا حول: "التحقق من صحة طرق التحليل و حسابات اللايقين بنتائج معامل الاختبار الكيميائية" لمتدربين من الشركات العاملة فى مجال التصنيع الغذائي، بينما بلغ إجمالي العينات التي تم استلامها خلال هذا الأسبوع ٥٠٨٨ عينة.

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