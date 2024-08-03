شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتجنب الوقوع فى شباك بائعى أوهام السفر للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم العديد من الشباب للسفر بالخارج وإيجاد عمل مناسب يحقق من ورائه عائد مادي مجزي ، يمكنه من تحقيق أحلامه ، ليستغل النصابين والمحتالين راغبات تلك الشباب للاستيلاء على أموالهم ،عن طريق إنشاء شركات وهمية للسفر بالخارج ، وبعد الذهاب لها وتقديم كافة الأوراق والمبالغ المالية المطلوبة، تكتشف أنها وأحدة من حيل النصب التى انتشرت مؤخراً، ووقع فى فخها العديد من الضحايا، ويبدأ فى محأولة استرجاع أموالهم ولكن بعد فوات الأون.



فى التقرير التإلى نرصد حيل تجعلك فريسة سهله للنصابين:



* وهم السفر للخارج: في الآونة الأخيرة انتشرت وقائع النصب والاستيلاء علي أموال المواطنين، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، مقابل الحصول علي مبالغ مالية، وتوفير عقود عمل وتأشيرات مزورة على خلاف الحقيقة.

* انتحال صفة مشاهير وأطباء: من أبرز طرق النصب على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقنع من خلالها المتهم الضحية بقدرته على علاجه ويستولى على أمواله وتكتشف بعد ذلك أنها صفحة وهمية.

* الاتجار بالعملة: يهم النصاب ضحاياه بقدرته على تغير العملة بأسعار أعلى من أسعار البنوك، كما حدث من تشكيل عصابى بالجيزة والنصب فى مبلغ 90 ألف دولا من مواطن.

* الكيانات الوهمية: نرى العديد من الصفحات التى تحمل اسم كيانات وهمية تمنح المواطنين شهادات معتمدة فى التمريض ودورات اللغة الغير معتمدة.

* أنهاء أوراق رسمية: كما فعل نصاب بدائرة قسم قصر النيل بعد أن أوهم ضحاياه على قدرته من أنهاء تراخيص السيارات مقابل مبالغ ماله قبل سقوطه فى قبضة الأمن.

* بيع عقارات وأراضى بأوراق مزورة: طريقة يستخدمها المسجلين والبلطجية لبيع شقق وأراضى لا يملكوها للضحاياهم بأوراق مزورة.

ويقدم الخليج 365 5 نصائح تجنبك الآنزلاق فى فخ النصابين:-

1 . لا تعقد الصفقة فى اللقاء الأول

لا تطمئن للشخص الذى تعقد معه صفقتك وتأمن له على مدخراتك وأموالك أو تعقد معه صفقتك فى اللقاء الأول، وحاذر أن تتسرع فى أخذ القرار فى القرار وأنهى المقابلة دون التقيد بأى وعود للاستثمار معه.

2 . التأكيد على الإجراءات القانونية

أكد على الطرف الثانى فى عقد أى صفقة أنك سوف تقوم بأخذ مشورة أحد الخبراء القانونيين فى بنود العقد أو احرص أن تصطحب معك أحد المحامين المتخصصين فى هذا الشأن، حتى تظهر لشريك الجدية وإن كان ينوى التلاعب يتراجع عن خطوته، لأن الشخص النصاب يخاف من الجهات الرسمية "دائرة حكومية – قسم شرطة" فهو يعمل بكل الطرق على عدم إدخال أى جهة رسمية فى علاقته مع الشخص الضحية.

3 . استثمر أموالك فى مكان مضمون

تجنب التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون عملهم بدون ترخيص رسمى، أو مجهول المصدر، كأحد المكاتب التى يكون مقرها عبارة عن شقة فى إحدى العمارات السكنية أو منزل تظن أنه منزل شريكك وتأكد أن يكون مكان معروف، والأفضل الاستثمار فى الأماكن المعتمدة.

4 . لا تكشف عن أسرار شخصية

الشخص النصاب يفضل أن ينصب على أناس أغراب عن المنطقة أو البلد التى ينتمى إليها، وعادة ما يسأل ضحيته عن أمور شخصية جدًا مثل زوجته وأولاده "عددهم أعمارهم" ومهنته وسكنه وأحواله المالية.

5 . تحلى بالقناعة

القناعة كنز لا يفنى: لا تجعل حب المال والطمع والرغبة فى الوصول السريع يعميان بصرك وبصيرتك فتقع فى فخ النصابين.