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أطباء الأسنان تعلن عن المسابقة الثانية للقصة القصيرة بجائزة 10 آلاف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إقامة الدورة الثانية من مسابقة القصة القصيرة، بجوائز تقدر قيمتها 10 آلاف جنيه.

وحددت النقابة، مجموعة من الشروط للتقدم للمسابقة، هى :

1-     أن يكون المتقدم طبيب أسنان مصري مقيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان.

2-     لا يشترط سناً محدداً، ولا يشترط أن يكون الطبيب مقيماً حالياً بمصر .

3-     لا يوجد موضوع محدد للقصة المقدمة .

4-     ألا تقل عدد كلمات القصة عن 500 كلمة، و ألا تزيد عن 1500 كلمة .

5-     أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء الإملائية و اللغوية .

6-     أن تكون القصة إبداعاً أصيلاً للمؤلف و ليست مقتبسة عن عمل أدبي آخر .

7-     أو مترجمة عن لغة أخرى، ويرفق المتسابق إقراراً بذلك موقعاً بخط يده .

8-     ألا يكون سبق نشرها بأي وسيلة سواء ورقياً أو إلكترونياً .

9-     ألا يكون سبق لها الفوز في أي مسابقة قبل تاريخ إعلان نتائج المسابقة .

10-  ألا يكون الطبيب المشارك سبق له الفوز في الدورة الأولى من المسابقة .

11-  ترسل الأعمال بصيغتي Word & Pdf بخط Arial فونط ١٦ ، مع صورة من الإقرار المرفق، موقع من المؤلف، على أن يكتب اسم المؤلف وعنوان القصة في صفحة منفردة دون أي إشارة لإسم المتسابق داخل العمل نفسه .

12-  ترسل القصة مع الإقرار إلى البريد الإلكتروني التالي ويكون عنوان الرسالة

. [email protected] مسابقة القصة القصيرة لأطباء الأسنان

13-  يبدأ تلقي الأعمال بداية من تاريخ 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2024.

وأشارت النقابة إلى أن الجوائز، يتم منحها للثلاثة الفائزون بالمراكز الأولى جوائز مالية ، قدر كل جائزة عشرة آلاف جنيه.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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