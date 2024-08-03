شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الأسنان تعلن عن المسابقة الثانية للقصة القصيرة بجائزة 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إقامة الدورة الثانية من مسابقة القصة القصيرة، بجوائز تقدر قيمتها 10 آلاف جنيه.
وحددت النقابة، مجموعة من الشروط للتقدم للمسابقة، هى :
1- أن يكون المتقدم طبيب أسنان مصري مقيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان.
2- لا يشترط سناً محدداً، ولا يشترط أن يكون الطبيب مقيماً حالياً بمصر .
3- لا يوجد موضوع محدد للقصة المقدمة .
4- ألا تقل عدد كلمات القصة عن 500 كلمة، و ألا تزيد عن 1500 كلمة .
5- أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء الإملائية و اللغوية .
6- أن تكون القصة إبداعاً أصيلاً للمؤلف و ليست مقتبسة عن عمل أدبي آخر .
7- أو مترجمة عن لغة أخرى، ويرفق المتسابق إقراراً بذلك موقعاً بخط يده .
8- ألا يكون سبق نشرها بأي وسيلة سواء ورقياً أو إلكترونياً .
9- ألا يكون سبق لها الفوز في أي مسابقة قبل تاريخ إعلان نتائج المسابقة .
10- ألا يكون الطبيب المشارك سبق له الفوز في الدورة الأولى من المسابقة .
11- ترسل الأعمال بصيغتي Word & Pdf بخط Arial فونط ١٦ ، مع صورة من الإقرار المرفق، موقع من المؤلف، على أن يكتب اسم المؤلف وعنوان القصة في صفحة منفردة دون أي إشارة لإسم المتسابق داخل العمل نفسه .
12- ترسل القصة مع الإقرار إلى البريد الإلكتروني التالي ويكون عنوان الرسالة
. [email protected] مسابقة القصة القصيرة لأطباء الأسنان
13- يبدأ تلقي الأعمال بداية من تاريخ 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2024.
وأشارت النقابة إلى أن الجوائز، يتم منحها للثلاثة الفائزون بالمراكز الأولى جوائز مالية ، قدر كل جائزة عشرة آلاف جنيه.
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