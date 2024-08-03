شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الأسنان تعلن عن المسابقة الثانية للقصة القصيرة بجائزة 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إقامة الدورة الثانية من مسابقة القصة القصيرة، بجوائز تقدر قيمتها 10 آلاف جنيه.

وحددت النقابة، مجموعة من الشروط للتقدم للمسابقة، هى :

1- أن يكون المتقدم طبيب أسنان مصري مقيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان.

2- لا يشترط سناً محدداً، ولا يشترط أن يكون الطبيب مقيماً حالياً بمصر .

3- لا يوجد موضوع محدد للقصة المقدمة .

4- ألا تقل عدد كلمات القصة عن 500 كلمة، و ألا تزيد عن 1500 كلمة .

5- أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء الإملائية و اللغوية .

6- أن تكون القصة إبداعاً أصيلاً للمؤلف و ليست مقتبسة عن عمل أدبي آخر .

7- أو مترجمة عن لغة أخرى، ويرفق المتسابق إقراراً بذلك موقعاً بخط يده .

8- ألا يكون سبق نشرها بأي وسيلة سواء ورقياً أو إلكترونياً .

9- ألا يكون سبق لها الفوز في أي مسابقة قبل تاريخ إعلان نتائج المسابقة .

10- ألا يكون الطبيب المشارك سبق له الفوز في الدورة الأولى من المسابقة .

11- ترسل الأعمال بصيغتي Word & Pdf بخط Arial فونط ١٦ ، مع صورة من الإقرار المرفق، موقع من المؤلف، على أن يكتب اسم المؤلف وعنوان القصة في صفحة منفردة دون أي إشارة لإسم المتسابق داخل العمل نفسه .

12- ترسل القصة مع الإقرار إلى البريد الإلكتروني التالي ويكون عنوان الرسالة

. [email protected] مسابقة القصة القصيرة لأطباء الأسنان

13- يبدأ تلقي الأعمال بداية من تاريخ 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2024.

وأشارت النقابة إلى أن الجوائز، يتم منحها للثلاثة الفائزون بالمراكز الأولى جوائز مالية ، قدر كل جائزة عشرة آلاف جنيه.