شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. مواد لم تعلن نسب النجاح فيها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024 لإعلانها خلال الأسبوع الجارى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، فيما لم تعلن حتى الآن نسب النجاح فى الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والرياضيات البحتة والتطبيقية حيث من المقرر أن تعلن خلال أيام قليلة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.